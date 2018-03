Paard gedumpt na ruzie rond verkoop 15 maart 2018

02u38 0 Koekelare Werner Goes en Amalia Carpentier uit de Korkentapstraat zijn de voorbije drie dagen ongewild betrokken geraakt in een onwaarschijnlijk verkoopsverhaal met in de hoofdrol een 5 jaar oud paard, Windsor.

Maandagavond trof het koppel plots het paard aan in de weide naast hun huis. "We hoorden kabaal rond 22 uur en merkten dat het paard gedumpt werd in de weide. " Terwijl het paard twee nachten buiten sliep, werd de oproep naar de eigenaars tientallen keren gedeeld op sociale media. Toen het bericht gisteren ook op HLN.be verscheen, herkende een koppel uit Aartrijke het paard.





"Negen maanden geleden al verkochten we Windsor aan J. D., een man uit Zande", vertelt eigenares Natasja Goethals. "Hij zou er ons 500 euro voor betalen, maar dat geld hebben we nooit gezien. Na maanden geruzie wilden we ons paard terug, maar plots eiste hij 500 euro, voor 'stalkosten'. Dat weigerden we te betalen." De situatie ontaardde, waarop J. D. besloot om het paard te dumpen. Toen Natasja en haar vriend het dier gisteren wilden ophalen, en verhaal haalden bij J.D. werd de politie erbij gehaald.





De vriend dreigde er immers mee om J. D. neer te schieten en de stallen in brand te steken. Liefst 5 combi's en 12 agenten kwamen ter plaatse en arresteerden de man.





Zijn wagen werd ook doorzocht. Voor Windsor liep het verhaal gelukkig goed af. "We hebben voorgesteld dat het paard nu toch enige tijd hier blijft, tegen betaling", vertelt Amalia. "Zo zijn we tenminste zeker dat het goed verzorgd wordt." (JHM)