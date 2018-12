Oude rijkswachtkazerne wordt helemaal vernieuwd Timmy Van Assche

17 december 2018

Koekelare De voormalige rijkswachtkazerne in de Oostmeetstraat wordt vernieuwd en krijgt een nieuwe invulling. De renovatiekost wordt op ruim 930.000 euro geraamd, maar de gemeente kan rekenen op een flinke subsidie.

In 1891 vraagt het lokale bestuur van Koekelare de oprichting van een rijkswachtbrigade in Koekelare aan, want die in Torhout ligt te ver af. Het doel: de hoge criminaliteit aanpakken. Zo gebruikten deserteurs en vagebonden de Koekelaarse bossen als schuiloord en doen ze er aan wildstroperij. In 1892 wordt de brigade, een wachtmeester en vier gendarmen te voet, officieel opgericht. De kazerne, die destijds door architect Oscar De Breuck werd ontworpen, wordt in 1893 in gebruik genomen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog gebruikt de Duitse bezetter de kazerne als veldhospitaal en woonhuis voor officieren. Uiteindelijk wordt het gebouw te klein en in 1977 verhuist de rijkswacht naar het Sint-Sebastiaansplein. Een deel van het gebouw wordt gebruikt door de brandweer. Een tijd lang werd een ander deel gebruikt als muziekschool, maar dit deel staat nu grotendeels leeg. “De voormalige rijkswachtkazerne is beschermd als monument en maakt dus deel uit van een beschermd dorpszicht”, vertelt schepen Jessy Salenbien (Sp.a).

Brandweer en Tordale

De gemeenteraad heeft zich gebogen over de kostenraming van de restauratie. “Dit gebeurt voor het einde van het jaar omdat het subsidiepercentage vanaf volgend jaar verandert”, vervolgt Salenbien. “Concreet wordt de restauratie op 930.729,07 euro geraamd. Daarop wordt een toelage verwacht van 393.089,78 euro, zodat het gemeentelijk aandeel 537.639,29 euro bedraagt.” Buiten worden de roodbakstenen gevels en rondbogige nissen gereinigd en ramen worden vernieuwd conform de authenticiteit. De verweerde treden van de blauwhard stenen trap aan de inkom worden vernieuwd en het metselwerk hersteld. De houten constructie van het dak en de natuurleien krijgen een oplapbeurt en het gebouw krijgt isolatie. “Ook de sierlijke houten trap met leuningen en balustrades binnen, samen met de zuil en kapiteel, moesten behouden blijven en zullen dus worden gerestaureerd. De zwart-witte cementtegels van de ingang worden gereinigd en teruggelegd. We zullen de binnendeuren recupereren en terugplaatsen”, duidt Salenbien. De kazerne krijgt ook meerdere doeleinden. “De brandweer zal op de gelijkvloerse verdieping een verpozingsruimte hebben, een vergaderruimte, een ruimte voor de dispatching en wachtruimte. Het eerste verdiep zal worden voorzien van een dagbestedingsruimte met keuken, sanitair en rustruimtes. Tordale van Torhout, dat kwetsbare jongeren en volwassenen begeleidt, is in Huis Proot gestart met dagondersteuning één dag in de week, maar dat willen ze uitbreiden naar een volle week.” De gemeente zal de ruimte verhuren aan Tordale. Naar de toekomst toe is het de bedoeling om achter het historisch gedeelte een nieuw volume te creëren voor de brandweer, als overgang tussen de loodsen voor de voertuigen en het historisch gebouw. In dit nieuw volume komen kleedkamers, sanitair en opleidingslokaal. De werken zouden een jaar duren. “Gezien het nog een vijftal jaar kan duren vooraleer de werken van start kunnen gaan - we wachten tot de subsidie wordt toegekend - hielden we rekening met een eventuele prijsstijging in onze raming", besluit de schepen.