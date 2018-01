Oud-burgemeester Walther Holvoet (89) overleden 02u52 0 Foto Proot Walther Holvoet.

Ex-burgemeester Walther Holvoet is op 89-jarige leeftijd overleden. Holvoet was stichter van de partij Nieuw Koekelare. Bij de verkiezingen van 1982 kwam hij als lijsttrekker voor het eerst op, maar belandde hij in de oppositie. In 1986 werd Holvoet schepen, een ambt die hij ook na de verkiezingen van 1988 zou vervullen. De liberaal was daarna anderhalf jaar burgemeester, tussen juni 1993 en 1995. Van 1995 tot eind 2000 was Holvoet schepen onder socialistisch burgemeester Patrick Lansens, nog steeds burgervader van Koekelare. Walther Holvoet reisde in zijn vrije tijd vaak naar Thailand en stichtte in 1987 de Thais-Vlaamse Vriendenkring. Als schepen van Toerisme realiseerde hij het Fransmans- en Käthe Kollwitzmuseum. Onder zijn impuls werd in 1989 de bekende Thaise tempel ingehuldigd in het centrum . Holvoet, geboren in Jabbeke, behaalde in 1953 zijn doktersdiploma in de dierengeneeskunde en was daarna actief als veearts. De uitvaartplechtigheid vindt plaats in intieme kring. (TVA)