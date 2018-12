Oproep politie Polder: “van wie is deze kinderfiets?’ JHM

13 december 2018

Politiezone Polder is op zoek naar de eigenaar van een gevonden kinderfiets. Het is niet duidelijk of de kinderfiets dan wel gestolen of gewoon verloren werd. De politie meldt: “Onderstaande kinderfiets ‘Lombardo Rimini’ werd enige tijd geleden onbeheerd aangetroffen in de Mote te Koekelare. De rechtmatige eigenaar kan deze ophalen via het onthaal van onze politiepost te Koekelare in de voormiddag. Telefonisch te bereiken via 051/57.54.90.” Meer info op de Facebookpagina van politiezone Polder.