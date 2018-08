Open Vld heeft lijst klaar: "Wij zijn de échte liberalen van Koekelare" 29 augustus 2018

02u43 0 Koekelare Open Vld heeft haar volledige kieslijst klaar: tien mannen en negen vrouwen. De voorbereidingen liepen echter niet van een leien dakje.

Ex-voorzitter Henk Dejonghe, in juni 2017 aangeduid als lijsttrekker, smeedde plannen om met N-VA een kartel te vormen. Maar de eigen achterban werd hierbij niet betrokken. Kopstukken zoals Frans Verhelst en Willy Boone kregen ook onverwacht geen plek op de lijst. Dejonghe besloot om zonder mandatarissen Open Liberaal op te richten en stapte uit Open Vld. "We kijken vooruit en laten deze episode achter ons", zegt Frans Verhelst, zeker tot de verkiezingen nog Open Vld-voorzitter. "In amper twee weken hebben we onze lijst gevormd. Het toont aan hoe populair Open Vld hier is. We zijn de échte liberale lijst van Koekelare, gedragen door het lokale en nationale partijbestuur." Lijsttrekker is gemeenteraadslid Jan Lievens. Katrien Vandecasteele, dochter van OCMW-raadslid Noël Vandecasteele, Pieter Doom, Els Verhelst, dochter van Frans, en Kelly Vanwelsenaers vervolledigen de top vijf. Willy Boone, sinds 1988 gemeenteraadslid, sluit de rij. Ook de kleinzoon van Frans Verhelst, Kamiel Borra, staat op de lijst. Opvallend: Verhelst, goed voor 938 stemmen in 2012, is zelf geen kandidaat. "Ik ben 64 jaar en wil de jeugd kansen geven."





Open Vld heeft in haar programma een oplossing voor een nieuw jeugdhuis, wil meer druk zetten voor beter openbaar vervoer en pleit voor een uitbreiding van de ambachtelijke zone. "We willen ook meebesturen en sluiten hiervoor geen enkele partij uit." (TVA)