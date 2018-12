Ook historische gemeentehuis wordt gerenoveerd Timmy Van Assche

18 december 2018

17u55 0 Koekelare Nadat het gemeentebestuur eerder al de renovatie van de beschermde rijkswachtkazerne aankondigde, wordt nu ook het oude gemeentehuis onder handen genomen. Het project kost ruim 1,1 miljoen euro, maar ook nu weer krijgt Koekelare een fikse subsidie.

Het pand op het Sint-Maartensplein werd rond 1900 gebouwd als brouwerswoning. Maar pas in 1974 namen de gemeentediensten er hun intrek. Anno 2009 krijgt ze links een aansluitende nieuwbouw. De sierlijke achtergevel van het brouwershuis ziet uit op parkdomein De Mote. De trappenhal biedt een mooi zicht, het interieur is gaaf bewaard. In 2011 werd het gebouw officieel als beschermd verklaard. De renovatie ervan wordt het grootste project dat gebudgetteerd werd voor 2019. “Aan de uitgavenzijde is 1.140.000 euro voorzien, met aan de inkomstenzijde een verwachte toelage van 735.000 euro”, zegt burgemeester Patrick Lansens (sp.a). Het restauratiedossier werd al in 2013 ingediend, maar pas onlangs werd de subsidie door de Vlaamse overheid toegekend. Er werden vier offertes ingediend, die momenteel worden nagekeken door het aangestelde bureau, Koplamp Architecten uit Roeselare. “Het schepencollege wil de werken binnenkort gunnen zodat ze kunnen starten in het voorjaar van 2019. Er zijn 300 kalenderdagen, ongeveer een jaar, voorzien voor de uitvoering ervan.”

Erfgoed bewaren

“Na de restauratie van de dokterswoning Proot is het gemeentehuis aan beurt. We willen ook met dit dossier ons bouwkundig erfgoed goed bewaren. Het blijven trouwens prachtige gebouwen in onze dorpskern”, zegt erfgoedschepen Jessy Salenbien (Sp.a). “Het gebouw is energieverslindend en daarom dringend aan restauratie toe. Het baksteenmetselwerk en de natuursteen in de gevels zullen worden gereinigd, waar nodig zal het voegwerk worden nagekeken.” Het pand krijgt een nieuw dak, de leien en nokken worden volledig vervangen. Het onderdak krijgt isolatie. Ook de smeedijzeren dakornamenten worden gerestaureerd en het zinkwerk wordt volledig vervangen. Ook nieuwe ramen maken deel uit van het project. “Voor de werknemers zal het alvast een aangenamere werkomgeving worden, want momenteel is er overal enkel glas, ramen en deuren vertonen spleten en het dak is niet geïsoleerd”, vervolgt Salenbien. Onder meer de milieu-, personeels- en financiële dienst zijn er gevestigd. Allicht moeten ze tijdens de werken heel eventjes verhuizen, maar de praktische kant wordt intern bekeken.