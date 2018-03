Ondergrondse glasbol in Kerkstraat en Sint-Andriesstraat 20 maart 2018

02u39 0

Afvalintercommunale MIROM, waar ook Koekelare lid van is, zal voor de zomer twee ondergrondse glasbollen installeren. Deelgemeente Zande krijgt eentje in de Sint-Andriesstraat, in de hoofdgemeente wordt de container geplaatst in de Kerkstraat. De nieuwe exemplaren herken je aan de aparte inwerpzuilen voor gekleurd en transparant glas. "De ondergrondse containers passen beter in het straatbeeld, veroorzaken minder geluidsoverlast en trekken minder sluikstort aan", stelt MIROM, die ruim 218.000 euro betaalt voor in totaal 23 ondergrondse containers in het volledige werkgebied. "Als blijkt dat de voordelen opwegen tegen de kosten, kunnen er in de toekomst nog meer ondergrondse locaties volgen." (TVA)