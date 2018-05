Oliespoor door kapotte tractor JELLE HOUWEN

17 mei 2018

16u11 0

In de Westveldweg in Koekelare, tussen de Provinciebaan en De Mokker, lag gisteren rond de middag een lang oliespoor. Dat was afkomstig van een tractor die af te rekenen kreeg met een kapotte leiding waardoor de olie op de weg belandde. Over een afstand van ruim 100 meter lag de weg besmeurd. De brandweer van Koekelare ruimde het spoor op waardoor er tijdelijk geen auto's konden passeren.