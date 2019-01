OCMW maakt werk van ‘lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie’ Timmy Van Assche

09 januari 2019

Het OCMW zal dit jaar een lokaal netwerk voor vrijetijdsparticipatie oprichten. Dat meldt Stijn Ramboer (sp.a), schepen voor sociale zaken.

De Vlaamse overheid moedigt gemeenten aan om op lokaal vlak een dynamisch beleid uit te bouwen voor personen in armoede. “Participatie aan cultuur, jeugdwerk en sport vormt een integraal onderdeel van dat beleid”, klinkt het bij kenniscentrum Demos. “Op het terrein zelf ervaart men doorgaans zeer sterk de nood om meer samen te werken en te overleggen. Daarom zet de Vlaamse overheid via het Participatiedecreet in op de creatie van lokale netwerken personen in armoede.” Deze netwerken krijgen als opdracht de participatiedrempels voor personen in armoede op het vlak van cultuur, jeugdwerk en sport weg te werken. Concreet krijgt het Koekelaarse OCMW nu een toelage van ruim 1.700 euro om een zogenaamd lokaal netwerk voor vrijetijdsparticipatie op te richten. “Als gemeente en OCMW zetten we hier zelf nog eens 2.200 en 1.709 euro tegenover om alle kwetsbare Koekelarenaren te bereiken”, laat Ramboer weten. De gemeente beschikt al over de bekende Kansenpas, die mensen moet motiveren om zich lid te maken van een lokale sportclub of deel te nemen aan de speelpleinwerking, ondanks de financiële drempel die ze ondervinden. Ook beschikt de gemeente over het ‘Rap op stap’-kantoor. Dit is een laagdrempelig bemiddelingskantoor waar mensen met een beperkt budget een daguitstap, culturele uitstap, vakantie of een sportieve activiteit kunnen boeken.