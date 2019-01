Nog even wachten op installatie van nieuwe schepenen Timmy Van Assche

Koekelare Tijdens de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad werden de nieuwe schepenen nog niet officieel aangeduid.

Tijdens de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad werden enkel de nieuwe raadsleden ingezworen. Op de installatie van de schepenen is het nog even wachten. Er werd geen gezamenlijke voordrachtsakte ingediend en dus worden de schepenen tijdens de zitting van maandag 14 januari verkozen door de raadsleden. In principe is dit louter een formaliteit. Toch reageerde oppositiepartij CD&V na de zitting verbaasd. “De nieuwe meerderheid Sp.a-Open Vld beschikt over een ruime meerderheid van 13 op 19 zetels om een gemeenschappelijke voordrachtsakte in te dienen. Er werd ook geen reden opgegeven. Onbegrijpelijk en eigenaardig”, zegt fractieleider Tom Pollentier. “Nochtans maakte het nieuwe bestuur al kort na de verkiezingen bekend wie schepen zou worden.” Burgemeester Patrick Lansens (sp.a) legt uit. “Er zijn twee wettelijke en juridisch correcte manieren om schepenen officieel aan te duiden. Enerzijds kan je een gemeenschappelijke voordrachtsakte indienen of je kiest voor een stemming in de volgende gemeenteraad. Dat we voor die laatste optie gaan, is louter een keuze die we met de coalitiepartner hebben gemaakt.” Gisteren werd alleen Stijn Ramboer (sp.a) aangeduid als schepen voor sociale zaken. Jessy Salenbien, Dirk Ampoorter (beiden Sp.a) en Jan Lievens (Open Vld) moeten nog tien dagen geduld uitoefenen. Bij de stemming worden geen verrassingen verwacht.