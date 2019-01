Nieuwe verlichting voor krachtbalvelden Timmy Van Assche

23 januari 2019

16u58 1 Koekelare Het gemeentebestuur investeert dit jaar in nieuwe LED-verlichting voor de terreinen van krachtbalclub Durf & Win.

De velden liggen in de Belhuttebaan, bij het sportcentrum. “De duurzame verlichting moet de huidige verlichtingsinstallatie vervangen, want die is simpelweg aan het einde van haar levensduur”, kadert het schepencollege van Sp.a en Open Vld, dat hiervoor 16.000 euro uittrekt. De vervanging is goed nieuws voor de club, zo stelt voorzitter Bart Pollentier. “Onze huidige lichtinstallatie is conform de reglementen van de krachtbalfederatie, maar LED-verlichting is nog net ietsje helderder. Het verbruik ligt ook lager, dus dit is een win-winsituatie voor club en gemeente." D&W telt 130 spelers, verdeeld over zeventien ploegen. In 2017 investeerde de gemeente ook al 180.000 euro, subsidies incluis, in de heraanleg van de krachtbalterreinen. Door slechte ondergrond en manke drainage waren de terreinen vaak herschapen in modderpoelen of zwembaden.