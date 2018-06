Nieuwe gemeentelijke en toeristische website 26 juni 2018

02u33 0

Www.koekelare.be steekt in een nieuw jasje en verzamelt ook alle info over het Sociaal Huis. "Na tien jaar was het tijd voor een nieuwe look", zegt schepen Jessy Salenbien (sp.a). "In samenspraak met grafisch bureau Cookie Collective kozen we voor een sobere, overzichtelijke en aantrekkelijke lay-out. Het zoekveld staat centraal en moet de bezoeker snel de nodige info opleveren." Een attest aanvragen, inschrijven voor de kinderopvang of sluikstorten melden kan nu elke dag en elk tijdstip. Er is ook een nieuwe toeristische website met sprekende foto's en duidelijke categorieën in vier talen: www.toerismekoekelare.be. (TVA)