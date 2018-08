Nieuwe expo belicht voeding in WO I 10 augustus 2018

De tentoonstelling 'Boter bij de vis' houdt tot en met eind september halt in De Brouwerij en het Fransmansmuseum. De expo belicht de Groote Oorlog vanuit een nieuw perspectief. "De expo toont het dagelijkse leven ", zegt schepen Jessy Salenbien (Sp.a). "De nadruk ligt op voedsel. In oorlogstijden is de voedselproductie en -distributie namelijk erg belangrijk. De Brouwerijsite heeft een link met de oorlog via het Käthe Kollwitz Museum, en een thema zoals landbouw staat nauw in verband met het Fransmansmuseum." Een bezoek kost 3 euro. Info via cultuurentoerisme@koekelare.be. (TVA)