N-VA-schepen verlaat partij en sticht eigen lijst 19 april 2018

02u46 0 Koekelare Marc Devrome, schepen van onder meer openbare werken, verlaat N-VA. Hij was nochtans de enige N-VA-verkozene en werd in december nog aangeduid als lijsttrekker.

"Ik ga onafhankelijk zetelen in het college voor de rest van de legislatuur. Dit brengt de meerderheid niet in het gedrang, ik zal de bestuursafspraken loyaal uitvoeren. Als geboren en getogen Koekelarenaar zal ik mij onvoorwaardelijk inzetten voor onze mooie gemeente. Binnen N-VA was een campagne gaande tegen mij. Ik ben de leugens en betichtingen moe. Tijdens een vergadering kreeg ik te horen dat ik binnen de partij niets meer mag doen. Ik start nu een onafhankelijk platform Koekelare Vooruit, zónder partijkeurslijf. Zo komen we ook op bij de volgende verkiezingen. Ik heb al tien van de negentien vereiste kandidaten verzameld." Claude Prinzie, lokaal N-VA-voorzitter, reageert. "We gaan niet mee in de polemiek die Marc wil creëren. We trekken als een sterk geheel naar de kiezer. Met een gigantische meerderheid besliste ons bestuur om Jolien Lootens (25) aan te duiden als nieuwe lijsttrekker. Ook Sofie Vanhoutte (43) zal een prominente rol spelen. We kiezen voor deskundigheid, geloofwaardigheid en identiteit." (TVA)