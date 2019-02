Moeder dient klacht in na vechtpartij tussen tieners op speelplein JHM

25 februari 2019

12u52 0 Koekelare Een moeder van een 13-jarig meisje uit Koekelare diende bij de politie klacht in tegen een andere tiener na een vechtpartij op het speelplein De Mote zondagmiddag.

De moeder deelde haar verhaal op sociale media waar het druk bekeken en gecommentarieerd werd. Volgens haar kreeg haar dochter een hele reeks slagen van een jongen die bovendien twee honden bij zich had en die honden ook gebruikte. Volgens de vrouw liepen de honden richting haar 6 jaar oud zoontje die zich tijdig in veiligheid kon brengen door op de skateramp te klauteren. Toen het 13-jarig meisje thuiskwam en haar verhaal deed bleek ze te bloeden aan haar oor. Daarom werd een ambulance opgevorderd en kwam ook de politie ter plaatse voor de nodige vaststellingen. Uit onderzoek blijkt dat het om een vechtpartij gaat tussen het 13-jarige meisje en de 14-jarige jongen, nadat er kort daarvoor sprake was van pestgedrag van de jongen. Daarop raakten het meisje en de jongen slaags en deelden ze wederzijdse klappen uit. Ook de 14-jarige jongen raakte daarbij lichtgewond. Uit de vaststellingen blijkt dat er van het gebruik van honden helemaal geen sprake is. Het PV van de politie zal conform de procedure worden overgemaakt aan het jeugdparket die naar alle waarschijnlijkheid de zaak zal seponeren.