Mazoutgeur 02 maart 2018

In de Hovaerestraat in Koekelare heeft een bewoner gisterenmiddag melding gemaakt van een doordringende mazoutgeur die op straat hing. De brandweer ging ter plaatse om de oorzaak van de geur te kunnen achterhalen. Die was wellicht afkomstig van een defect aan een installatie in de buurt. De geur bleef nog even hangen. (JHM)