Marnix Demey opnieuw verkozen tot voorzitter CD&V, Erik Maertens neemt afscheid Timmy Van Assche

28 januari 2019

13u53 0

De plaatselijke CD&V-afdeling hield haar nieuwjaarsbijeenkomst. Heel wat leden en sympathisanten verzamelden in Ons Huis voor een gezellige kaasavond. Naar driejaarlijkse gewoonte verkozen de Koekelaarse CD&V’ers opnieuw een voorzitter. Marnix Demey behaalde met 100 procent van de stemmen een uitstekend resultaat. Hij is ondertussen zes jaar voorzitter en breit daar nu een vervolg aan. Hij mocht als voorzitter Vlaams minister Hilde Crevits verwelkomen. Ze sprak de aanwezigen toe, net als fractieleider Tom Pollentier.

Afscheid Erik Maertens

Op dezelfde avond bedankte het CD&V-bestuur Erik Maertens. Hij besloot het voortaan wat kalmer aan te doen. Erik was twaalf jaar gemeenteraadslid en tientallen jaren actief als bestuurslid. Uit handen van voorzitter Marnix Demey kregen hij en zijn vrouw Paula een passend geschenk. Ondertussen is de opvolging verzekerd: nichtje Tine Maertens maakt sinds kort deel uit van de bestuursploeg en zetelt in de gemeenteraad.