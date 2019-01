Man rijdt 116 waar 70 mag omdat kat op sterven ligt, rechter geeft geen boete: “Ik begrijp de emotie” JHM

14 januari 2019

13u21 0 Koekelare De politierechter in Veurne heeft zich maandag begripvol opgesteld toen hij een jonge bestuurder voor zich kreeg die in Koekelare 116 kilometer per uur had gereden waar hij maar 70 mocht. D.D. gaf immers een hele specifieke reden voor zijn rijgedrag.

“Mijn vriendin had net gebeld met het nieuws dat onze kat op het punt stond te overlijden”, sprak hij. “Het was een kwestie van tijd. Ik wilde er absoluut bij zijn om haar te steunen en heb mijn snelheid niet in de gaten gehouden. De kat is twee uren na het nieuws overleden.” De politierechter was mild: “Ik begrijp heel goed dat het overlijden van een huisdier grote emoties losweekt. Je moet wel die emoties in het verkeer leren beheersen, want zoietszorgt voor gevaarlijke toestanden.” D.D. kreeg geen geldboete of straf, maar wel een verkeerscursus.