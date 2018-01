Man belt brandweer... voor overgelopen bad 29 januari 2018

Een man uit de Dorpsstraat in Koekelare maakte zich kwaad op de brandweer en politie omdat die niet wilden ter plaatse komen voor zijn probleem in de badkamer. De man merkte dat zijn afvoerleidingen verstopt zaten en het bad overliep met water van bovenliggende buizen die via de afvoer onder het bad weglopen.





"Ik wil dat jullie ter plaatse komen om de leidingen te ontstoppen en het water weg te vegen", eiste de man toen hij de alarmcentrale belde. Toen die antwoordden dat dit geen taak is voor de brandweer maar wel voor een aannemer of loodgieter haakte hij kwaad in. Daarop belde hij in een razernij nog de politie maar daar kreeg hij hetzelfde verhaal te horen. Er zat voor de man niets anders op dan zelf het water weg te scheppen en alsnog een loodgieter te bellen. (JHM)