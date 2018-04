Man (34) riskeert 4 jaar cel voor verkrachting 25 april 2018

Het openbaar ministerie in Veurne vraagt 4 jaar opsluiting voor de 34-jarige B.B. uit Koekelare na herhaaldelijke verkrachtingen van zijn (ex-)partner. Het koppel deed aan extreme vormen van seks, maar hun relatie liep op de klippen begin 2017 omdat B.B. zijn partner bedroog. Toch ontstond er een knipperlichtrelatie.





"Maar in die periode verkrachtte hij haar minstens tien keer onder bedreigingen van een koevoet, scalpel of nepgeweer. De man filmde zijn daden en op beelden is duidelijk te zien hoe de vrouw in grote paniek verkeert. De beklaagde werd in het verleden al tot 3 jaar voorwaardelijke celstraf en 6 jaar effectieve celstraf veroordeeld voor verkrachting", aldus het openbaar ministerie.





Aanvankelijk diende het slachtoffer geen klacht in, maar uiteindelijk deed ze dat dan toch. Later trok ze haar klacht in omdat ze hem had vergeven. De twee zijn op dit moment nog steeds een koppel en de vrouw stelde zich geen burgerlijke partij. "Maar dat betekent niet dat er geen misdrijf is gebeurd", voegde de procureur nog toe. De advocate van B.B. vraagt een straf in de vorm van een autonome probatie met een nieuwe opname in een centrum voor seksuele delinquenten. Vonnis 15 mei. (BBO)