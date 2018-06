Magistraat 'mutten' noemen? 1.600 euro boete 23 juni 2018

Een magistraat in de rechtbank beledigen: het is niet echt een goed idee. Dat weet nu ook een twintiger uit Koekelare. Die verscheen vorig jaar in een drugszaak voor de raadkamer in Veurne. De jongeman hoopte vrij te komen, maar de raadkamer weigerde. Daarop beledigde de jongeman de voorzitter. Het kost hem nu twee maanden extra cel en een geldboete van 1.600 euro. De twintiger zit overigens nog steeds in de cel, voor alweer een ander dossier. (JHM)