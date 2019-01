Maandag worden schepenen Sp.a en Open Vld officieel verkozen, oppositie dient nu óók kandidaturen in Timmy Van Assche

12 januari 2019

14u22 0 Koekelare Omdat tijdens de installatievergadering de schepenen nog niet officieel werden aangesteld, worden ze tijdens de gemeenteraad van maandag verkozen door alle raadsleden. In principe kan dit niet fout lopen voor de coalitie Sp.a en Open Vld, maar toch schuiven oppositiepartijen CD&V en N-VA kandidaten naar voren.

Sp.a en Open Vld ondertekenden op de avond van de verkiezingen al een akkoord waarbij de liberalen Jan Lievens als schepen van onder meer sport en kinderopvang naar voren schoven. Sp.a heeft met burgemeester Patrick Lansens en schepenen Jassy Salenbien, Dirk Ampoorter en Stijn Ramboer een overwicht in het bestuur. Sterker nog: Sp.a heeft met tien zetels zelfs een absolute meerderheid. Toch was het opvallend dat net daarom geen algemene voordrachtsakte werd ingediend om drie schepenen (Salebien, Depoorter en Lievens, red.) al tijdens de installatievergadering officieel te benoemen. “Je kan opteren om een gezamenlijke akte in te dienen of om de kandidaat-schepenen te verkiezen tijdens een gemeenteraadszitting”, liet Lansens al weten. In principe zou de aanstelling maandag dus zonder problemen moeten verlopen, gezien de grote meerderheid. Toch dienen oppositiepartijen CD&V en N-VA zelf nog drie kandidaturen in: Tom Pollentier (CD&V), Jolien Lootens (NVA) en Tine Maertens (CD&V). “Gezien de meerderheid nagelaten heeft om een gemeenschappelijke schepenvoordrachtsakte in te dienen, werd het nieuw schepencollege nog niet aangesteld op de installatievergadering. Hiervoor werd nog steeds geen duidelijke reden aangegeven door de sp.a-Open Vld-meerderheid. Op de komende gemeenteraad dienen de schepenen gestemd te worden. We hebben dan ook besloten om samen ook kandidaten in te dienen.” Lansens herhaal dat de stemming “een keuze is van het bestuur”.