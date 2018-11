Losgebroken paard overleeft klap niet, bestuurder gelukkig slechts lichtgewond 23 november 2018

02u23 0 Koekelare Een 31-jarige man uit Kortemark heeft in de nacht van woensdag op donderdag de schrik van zijn leven beleefd toen hij in het holst van de nacht op een paard botste.

Joeri V. was rond 1 uur onderweg in zijn BMW toen hij in de donkere Kortemarkstraat in Koekelare plots geconfronteerd werd met een losgebroken paard. Het paard was uit de weide geraakt en liep met een veulen in het midden van de straat. Joeri V. had geen tijd meer om te remmen en knalde vol op het paard. Het dier was op slag dood. De voorruit van de wagen, de motorkap en het dak raakte door de klap volledig verbrijzeld, toch reed de wagen nog even stuurloos verder. Joeri V. slaagde erin om op eigen houtje uit het wrak te kruipen en belde zelf de hulpdiensten. Hij werd uiteindelijk met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht maar moest daar gisteren nagenoeg de hele dag nog blijven voor verzorging. De brandweer liet nog een haakarm aanrukken om het kadaver van het paard vand e weg te verwijderen. Het veulen zelf bleef ongedeerd en zorgde nog voor een schrijnend tafereel toen het probeerde het doodgereden paard aan te porren. De Kortemarkstraat bleef een tijd afgesloten voor het verkeer tot het paard weggehaald was en de wagen getakeld. Ook de politie kwam ter plaatse. "Wij hebben de eigenaar verzocht om de omheining na te kijken en doen tegelijk een oproep om omheiningen goed na te zien. Want de laatste tijd zijn al meermaals paarden ontsnapt", zegt korpschef Johan Geeraert. De verzekeraar van de eigenaar van de paarden moet opdraaien voor de schade. (JHM)