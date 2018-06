Lijst Burgemeester/Sp.a wil nog beter verkiezingsresultaat 28 juni 2018

Patrick Lansens wil met zijn Lijst van de Burgemeester/Sp.a nog eens zes jaar aan het roer staat na de verkiezingen. "In 2000 scoorden we 33 procent, in 2006 37 procent en in 2012 39 procent, goed voor negen zetels. We willen opnieuw beter doen en minstens 40 procent scoren", zegt de burgemeester. "We hebben een sterk team van tien vrouwen en negen mannen tussen 21 en 70 jaar, een ideale spreiding qua opleiding, ervaring, verenigingsleven en geografie."





De lijst wordt na Lansens aangevoerd door Jessy Salenbien, Stijn Ramboer, Carole Himpens en Kelly Tanghe. Anne-Marie Spriet en Dirk Ampoorter sluiten de rij. Laura Cools, Els Cuvelier, John Eeckloo, Tania De Vlaminck, Natasja Sioen, Roy Vandendriessche en Twiggy Sys zijn nieuw. "De ruime naam van onze kieslijst is logisch: we hebben zowel sp.a'ers uit traditionele socialistische middens als 'verruimers'. Als burgemeester sta ik open voor iedereen." De partij verfijnt nu haar programma. (TVA)