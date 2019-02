Liefst 12.36% te snel tijdens flitsweek van politiezone Polder JHM

13 februari 2019

14u51 0 Koekelare De lokale politiezone Polder hield vorige week op diverse plaatsen een snelheidsactie en daarbij werden in totaal 4.479 voertuigen gecontroleerd. 554 bestuurders of 12,36% reed te snel, en dat is een hoog cijfer. Het ligt hoger dan het nationaal gemiddelde.

De hoogst gemeten snelheid werd in de Moerestraat in Koekelare ‘gehaald’. Daar reed een snelheidsduivel liefst 137 kilometer per uur waar de maximum snelheid beperkt is tot 70. Dergelijke snelheden geven aanleiding tot het onmiddellijk intrekken van het rijbewijs en een extra rijverbod later bij de politierechter. Er werden ook aangekondigde snelheidscontroles gehouden, zoals in de Poelkapellestraat in Houthulst. Ondanks de aankondiging lieten toch nog 45 bestuurders op een totaal van 603 zich vangen. Hier haalde de zwaarste voet 79 kilometer per uur waar 50 is toegelaten. Ook de komende week wordt verder geflitst.