Leerlingen verzamelen 1.900 euro voor Kom op tegen Kanker 18 mei 2018

Dit schooljaar loopt het project Handsfree in het Sint-Martinusinstituut in Koekelare. De leerlingen steken als vrijwilligers de handen uit de mouwen om hun medemens te helpen. Zo organiseerden de vierdejaars 'SMIK's Got Talent', een talentenshow waarin ze muziek-, dans-, goochel-, toneelacts brachten voor het grote publiek. De opbrengst gaat naar de actie van oud-leerling Katrien Tilleman. Zij fietst 1.000 kilometer bij elkaar ten voordele van Kom op tegen Kanker. In totaal bracht de talentenjacht 1.943 euro op.





(TVA)