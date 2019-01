Leerlingen Da Vinci Atheneum steunen zieke klasgenoot met actie voor Bednet Timmy Van Assche

18 januari 2019

12u37 0 Koekelare De leerlingenraad van het Da Vinci Atheneum zet een straffe actie op poten om geld in te zamelen voor Bednet. Omdat een van hun medestudenten straks langdurig out is na een operatie, kan hij dankzij Bednet toch de lessen van thuis uit meevolgen.

Na de krokusvakantie ondergaat een van de leerlingen van het atheneum in de Ringlaan een zware operatie waardoor hij zes tot acht weken afwezig zal. Directeur Karoline Lansens lichtte de ouders in over de organisatie Bednet, waardoor de student tijdens zijn herstel toch de lessen van thuis kan meevolgen. “Ondertussen hebben de jongeren van de leerlingenraad van onze school een aantal acties op touw gezet ten voordele van Bednet”, verduidelijkt Lansens. “Het Da Vinci Atheneum bestaat maar uit negentig leerlingen, maar het sociale engagement en inlevingsvermogen hier is groot.”

“Elke leerling telt”

De leerlingenraad wordt gevormd door Naomi Moreau, Djurango Vanderwee, Loeka Blanckaert, Marilou Blomme, Zara Ramboer, Julie Vanoverbeke, Bo Morel, Maythé Petit, Levie Maton, Sander Paelinck, Stacey Desplancke en Alyssa Witpas. Ze worden begeleid door de leerkracht Nederlands Marjolijn Ranson. “Samen werken zij projecten uit op school ten voordele van alle leerlingen. Net omdat de leerlingenraad aan elke leerling denkt, hebben de vertegenwoordigers beslist om dit schooljaar verschillende acties te organiseren om geld in te zamelen voor Bednet.” Zo werd al in december een aardig sommetje ingezameld met een ‘photobooth’ tijdens de oudercontactavond. Wie dat wilde, kon een foto laten nemen voor het goede doel in ruil voor een kleine gift. En vorige maand werd samen met het keukenpersoneel tomatensoep verkocht. De twee acties brachten al 65 euro op.

Ambachtelijke chocopasta

Tot slot is er op dit moment een actie lopende in samenwerking met bakkerij Jan en Tine. Iedereen - leerlingen, ouders van studenten maar ook elke inwoner van de regio - kan een potje ambachtelijke choco kopen aan 4 euro. De opbrengst gaat integraal naar Bednet. Een chocopot bestellen kan via 051/59.12.10 of per mail via leerlingen@davinci-atheneum.be. Op 15 maart neemt de school ook deel aan de nationale Pyjamadag, ook om Bednet te steunen.