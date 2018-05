Land Rover in veld 11 mei 2018

Een jong koppel is woensdagavond met een Land Rover Defender in een veld langs de Kortemarkstraat in Koekelare beland. De bestuurder verloor even voor 23 uur de controle over het stuur en reed in de gracht. De wagen werd over de gracht gekatapulteerd en kwam tot stilstand in de weide. Er vielen geen gewonden. (JHM)