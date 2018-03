Kwetsbaarheidsmeting bij 80-plussers 27 maart 2018

03u38 0

Sinds 1 januari 2017 kregen zo'n zeventig 80-jarigen op hun verjaardag een bezoekje voor een zogeheten Kwetsbaarheidsmeting. De gemeente telt zo'n 550 80-plussers. Naast deelname aan een enquête worden diensten en voorzieningen voorgesteld. "68 procent woont er samen met de partner, familielid of is opgenomen in het gezin van een kind", zegt OCMW-voorzitter Stijn Ramboer (sp.a). "50 procent van de ondervraagden geeft aan hulp aan huis te krijgen. Thuisverpleging is goed voor 53 procent van de zorg. In 36 procent van de gevallen helpen ook de kinderen. Ook buren, huisarts, kinesist of de poets- en klusjesdienst worden aangehaald als steun. Ondanks het stevig sociaal netwerk, geeft meer dan één op de tien 80-jarigen aan vaak eenzaam te zijn. Dat is aanzienlijk. Het mag duidelijk zijn dat initiatieven zoals de Gezellige Tallore, het werk van de seniorenverenigingen en Samana nodig is. We moeten nóg meer de hand kunnen reiken naar eenzame senioren." (TVA)