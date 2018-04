Kruispunt Dorpsstraat onderbroken 26 april 2018

De heraanleg van de voetpaden in de Stationsstraat is klaar en de weg is vrij voor alle verkeer. De kruispunten Noordomstraat met Stationsstraat en Oostmeestraat met Stationsstraat zijn ook afgewerkt en toegankelijk voor alle verkeer. Het kruispunt van de Dorpsstraat, Sterrestraat en Zuidstraat is onderbroken voor de aanleg van de nieuwe riolering. Er zal hier enkele maanden geen verkeer mogelijk zijn. Er is een omleiding via de Noordomstraat, Nieuwstraat, Sterrestraat, Ter Heide en Veldstraat. De aannemer plaatst greppels en borduren langs de Oostmeetstraat tussen de Sterrestraat en het kruispunt met de Noordomstraat. Momenteel worden hier de woningen aangesloten op de nieuwe riolering. (TVA)