Koelibri wordt zelfstandig agentschap 17 februari 2018

02u33 0

Dienstenchequebedrijf Koelibri wordt een zogenaamd 'extern verzelfstandigd agentschap'. Door Vlaamse hervormingen konden de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen, of pwa's, in hun huidige vorm niet blijven bestaan. "Het schepencollege en de raad van bestuur hebben beslist het bedrijf een veilig onderkomen te bieden binnen de schoot van de gemeente", zegt schepen Jessy Salenbien (sp.a). "Zo willen we de tewerkstelling in eigen gemeente garanderen." Koelibri stelt vijftig mensen tewerk, die poetsen of klusjes uitvoeren. Een vernieuwde raad van bestuur zal het bedrijf leiden en legt verantwoording af aan de gemeenteraad. (TVA)