Koekelare Leeft! maakt met mondjesmaat affiche bekend: André Hazes Jr. en Radio Guga komen naar nazomerfestival Timmy Van Assche

02 april 2019

17u10 0 Koekelare De organisatoren van Koekelare Leeft! kittelen de muziekliefhebbers door elke dag een nieuwe naam te lossen. Intussen is al bekend dat André Hazes Junior het festival afsluit.

Hazes is nu vooral bekend van zijn hit ‘Leef’. Op maandag 2 september mag hij het nazomerfestival afsluiten. Specifieke tickets voor dit optreden zijn vanaf maandag 15 april te koop in de plaatselijke AD Delhaize. Koekelare Leeft! begint al op vrijdag 30 augustus en palmt ook het hele weekend van 31 augustus en 1 september in. Radio Guga, de band rond komiek Guga Baúl, en Level Six komen op zaterdag, Swoop passeert op zondag de revue. De festivalorganisatie maakt elke dag op haar Facebookpagina een nieuwe naam bekend door telkens een ballon kapot te prikken met daarin de naam van een artiest. Koekelare Leeft! is toe aan haar negentiende editie. Alle info: www.koekelareleeft.be.

Foodtrucks

Op zaterdag 13 en zondag 14 april richten de organisatoren van het festival ook al voor de tweede keer een foodtruckfestival in op het terrein van bko De Buidel in de Ringlaan 1. Iedereen is er welkom vanaf 11 uur.