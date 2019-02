Koekelaarse jeugd kan blijven fuiven in loods in Atlasstraat

Timmy Van Assche

15 februari 2019

09u33 0 Koekelare De plaatselijke jeugd kan blijven fuiven in de loods in de Atlasstraat 13. Door de verkoop van de loods was er aanvankelijk geen verdere garantie dat op deze locatie gefeest kon worden.

Sinds 2014 kan de Koekelaarse jeugd gebruik maken van een loods in de Atlasstraat 13 om fuiven te organiseren. Wegens een verkoop van deze loods was er geen verdere garantie dat deze locatie verder gebruikt kon worden, waardoor de plaatselijke Chiro en KLJ in de problemen kwamen. “Het gemeentebestuur heeft zijn nek uitgestoken om de twee Koekelaarse jeugdverenigingen zekerheid te geven qua fuiflocatie”, meldt jeugdschepen Jan Lievens (Open Vld). “Na overleg met de eigenaar, Bouwmaterialen Willaert, hebben we een gebruiksovereenkomst kunnen opmaken waarin toelating gegeven wordt voor het organiseren van het Ribbetjesfestijn en de Flappyfuif van de KLJ in mei. Ook de Orchifuif van de Chiro kan hier in november plaatsvinden. We zijn de eigenaars zeer dankbaar voor hun engagement. Het gemeentebestuur zal duidelijke afspraken maken met de jeugdverenigingen in een voorafgaande coördinatievergadering en zal elke fuif evalueren. Als deze gemaakte afspraken nageleefd worden hebben KLJ en Chiro tot eind 2024 de garantie dat in deze loods gefuifd mag worden.” Voorafgaand aan elke fuif wordt er door het gemeentebestuur een coördinatievergadering met de organisatoren gehouden. Na elke fuif is er een evaluatie tussen de eigenaar en het gemeentebestuur. Wanneer gemaakte afspraken niet worden nagekomen door de jeugdvereniging, kan het verder gebruik van de loods ontzegd worden. Mocht er schade zijn, dan zal het gemeentebestuur eventuele herstelling op zich nemen, maar de kosten verhalen op de organiserende vereniging.