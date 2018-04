Klassiek concert opent toeristisch seizoen 19 april 2018

Het duo Simoens & Gröger opent op zondag om 11 uur het toeristisch seizoen in Huis Proot met een aperitiefconcert. Het optreden in de Noordomstraat 2 kadert in de reeks 'Uniek Klassiek'. Violiste An Simoens en cellist Anthony Gröger hebben beiden een indrukwekkend palmares opgebouwd met hun eigen ensemble. Ze speelden tientallen concerten in binnen- en buitenland, waren te gast voor liveoptredens op klassieke radiozenders en werkten mee aan bekroonde cd-opnames. Het werk van Händel, Glière en Martinu komt aan bod. Na het optreden staat een hapje en drankje klaar. Tickets kosten 12 euro. Info: 051/61.04.94 of cultuurentoerisme@koekelare.be. (TVA)