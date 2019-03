Käthe Kollwitz Museum en Fransmansmuseum krijgen kwaliteitslabel van Westtoer Timmy Van Assche

12 maart 2019

18u18 0 Koekelare Het Käthe Kollwitz Museum en het Fransmansmuseum hebben een Q-label voor attracties en musea behaald. Dat label van provinciebedrijf voor Toerisme en Recreatie Westtoer zet vooral kwaliteit en klantentevredenheid centraal.

Het Q-label biedt bezoekers de garantie op een kwalitatieve dienstverlening en een gastvrije service. “Dit is een beloning voor onze dienst Toerisme, die meedeed aan een uniek begeleidingstraject”, zegt schepen voor Toerisme Jessy Salenbien (sp.a). “Dankzij een goede samenwerking en de steun van heel wat vrijwilligers die bijspringen als baliepersoneel of gids, konden we het Q-label behalen.”

De deelnemers leerden in een korte opleiding welke factoren de beleving van hun bezoeker beïnvloedens. Westtoer reikte praktische tools en meetinstrumenten aan om de tevredenheid van de bezoekers te meten.

Mystery visit

Na de opleiding volgden drie halve dagen begeleiding op maat door een coach ter plaatse. Die hielp bij het klaarstomen van een groeiplan. Beide musea kregen ook het bezoek van een ‘mystery visitor’.

Het kwaliteitslabel is geldig voor een periode van drie jaar.