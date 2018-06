Kartel met N-VA gaat niet door: heibel bij Open Vld 15 juni 2018

02u41 0 Koekelare Bij oppositiepartij Open Vld in Koekelare zit een haar in de boter. Voorzitter en lijsttrekker Henk Dejonghe wou een kartel met N-VA aangaan, maar het eigen bestuur en mandatarissen waren hierover niet ingelicht.

Op die kartellijst zouden twaalf van de negentien kandidaten van Open Vld komen, vijf liberale kandidaten zouden plots uit de boot vallen.





Op een bijeenkomst met bestuursleden werden de kartelplannen opgeblazen. Met als gevolg: een vertrouwensbreuk binnen de partij. Fractieleider, gewezen schepen en ex-voorzitter Frans Verhelst haalde in 2012 als lijsttrekker 938 stemmen, maar zou plots niet op de kieslijst staan. "Ik wist niks af van kartelplannen. Alles gebeurde stiekem door Dejonghe. Nu zit Open Vld met een gigantisch probleem op vier maanden van de verkiezingen. Of ik alsnog bij Open Vld opkom of een eigen lijst start? Tijd brengt raad." Dejonghe was niet bereikbaar voor commentaar. Ook bij N-VA zijn ze geschrokken. "We willen niemand van het Open Vld-bestuur met de vinger wijzen, maar zijn verwonderd dat Henk Dejonghe zijn eigen achterban niet had ingelicht over de kartelplannen", zegt N-VA-voorzitter Claude Prinzie. "Wij kregen het voorstel om een kartel op te richten, legden dit voor aan ons bestuur en gingen op die vraag in. Open Vld en N-VA hebben namelijk gelijkaardige punten. Wij hadden al dertien kandidaten en bijna een volledige kieslijst klaar. Nu het kartel niet doorgaat, komen we alleen op met een volledige lijst." (TVA)