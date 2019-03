Kapotte leiding van vrachtwagen zorgt voor lang oliespoor JHM

06 maart 2019

16u41 0

De brandweer van Koekelare is woensdag kort voor de middag naar de Bisschophoekstraat uitgerukt om een lang oliespoor op te ruimen. Dat begon in het begin van de straat en liep via de Potelstwegel tot in de Kleine Potelstwegel. Een vrachtwagen met palletten en bouwmateriaal was in de straat gaan leveren, maar een leiding met hydraulische olie lekte olie op straat. De brandweer had enige tijd nodig om alles op te ruimen.