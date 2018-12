Johan Catteeuw, bekend van 't Vintekoor, presenteert hilarische gedichten in ‘Pretpowezie’ Timmy Van Assche

19 december 2018

17u14 1 Koekelare “150 licht gestoorde West-Vlamsche gedichtn voe de zwoarte van ‘t leevn e bitje te verlichtn.” Onder dat motto brengt Johan Catteeuw voor het eerst een dichtbundel uit.

Johan Catteeuw is vooral bekend als een van de twaalf leden van ‘t West-Vlams Gemiengeld Vintekoor, dat dialectische covers brengt van (inter)nationale muziekhits. Hij schreef als medestichter talloze liedjes voor het koor. “In de achttien jaar die we met ons koor actief zijn, heb ik zo’n 360 liedjesteksten geschreven. Sommige teksten zijn niet meer dan wat flodders of korte gedichtjes. ‘Ooit doe ik er wel iets mee’, zei ik altijd. Tot ik nu dus besloot om die teksten te gebruiken voor mijn eerste boek”, vertelt Johan. “Pretpowezie bevat 150 leuke West-Vlaamse rijmpjes. Je kan het nog het best vergelijken met het werk van puntdichter Dennis Nowé, afkomstig uit Diksmuide. Ze hebben allemaal een grappige pointe, om op donkere dagen weer blij van te worden", knipoogt Johan. Het boek kost 18 euro en is verkrijgbaar bij Standaard Boekhandel en dagbladhandels in Diksmuide, Ichtegem, Eernegem, Beerst en Koekelare. Je kan Pretpowezie ook online bestellen via www.johancatteeuw.weebly.com. Johan wil de lezers alvast prikkelen en laat bij wijze van teaser al een gedichtje op de wereld los.

Eenzaam en ollene

de vrouwe van de voetbalprof

zit ol drie weekn ollene

eur vint is no t weekaa

ze voelt eur eenzaam en kleene

de vrouwe van de voetbalprof

zit up eur gelnagels te bietn

eur chiwawa vienet ook niet tof

ned ol up t tapiet zitn schietn

de vrouwe van de voetbalprof

is droenke an t graakn

ze drienkt tevele Eristoff

sebiets go ze nog braakn

de vrouwe van de voetbalprof

ze snakt

achter zien fysiek contact

doarom esse

in eur slieptje

gin inlegkruusje

mo wel

zien paninizantje geplakt.