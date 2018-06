JH Den Deugniet: "Wie helpt ons aan een lokaal?" 19 juni 2018

Jeugdhuis Den Deugniet uit Koekelare is op zoek naar een nieuw onderkomen. "We doen een oproep naar mensen die hun leegstaand pand of schuur in Koekelare of deelgemeente willen verhuren. Alle voorstellen zijn welkom", zegt bestuurslid Lennert Grootaerd (22). In september vorig jaar liet de burgemeester het jeugdhuis in de Sterrestraat namelijk sluiten na burenhinder en wanbeheer. Intussen zijn duidelijke afspraken gemaakt tussen de jeugdclub en het gemeentebestuur. "Over een nieuw elektronisch kassasysteem, een vast bestuur, duidelijke regels en de supervisie van een beheerraad. We zijn nog steeds een hechte jeugdvereniging en willen er opnieuw invliegen", vertelt Lennert. Een terugkeer naar de vorige locatie in de Sterrestraat zit er niet in. "En de gemeente heeft anders geen gebouw ter beschikking dat als jeugdhuis kan dienen. We steunen Den Deugniet in hun zoektocht naar een nieuw onderkomen, maar het pand moet wel aan de veiligheidsvoorschriften voldoen en mag geen hinder opleveren", reageert Carole Himpens, schepen voor Jeugd (sp.a). (BBO)