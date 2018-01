Jeugdraad vraagt vaste fuiflocatie 02u42 0 Koekelare Na een enquête bij alle jeugdverenigingen heeft de jeugdraad een eerste behoeftennota opgesteld. Daarmee vragen ze bij alle politieke partijen aandacht voor jongerenthema's.

De jongeren vragen bijvoorbeeld een vaste fuiflocatie en kaarten de weinige uitgaansmogelijkheden aan. De raad vraagt ook om de gratis uitleendienst uit te breiden en een online reservatiesysteem op te zetten. Verder wordt een betere vergoeding gevraagd voor de monitoren van de speelpleinwerking en een volledige terugbetaling van de cursus animator. Op gebied van infrastructuur wordt een nieuwe locatie gevraagd voor een jeugdhuis en de uitbreiding van de scouts- en KLJ-lokalen. "Sommige jeugdverenigingen huren een lokaal. Nu is er een beperkte huursubsidie, maar een extra inspanning is wenselijk", aldus de jeugdraad. De raad vraagt ook de vernieuwing van de speeltoren op De Mote, die dateert van 1999. De raad laat ook weten dat de Ringlaan door jongeren als gevaarlijk wordt ervaren, net als het kruispunt met de Moerestraat en de uitrit van het sportcentrum. Huidig jeugdschepen Carole Himpens (sp.a) reageert: "We zullen de verzuchtingen meenemen in de opmaak van ons programma." (TVA)