Jeugdensemble Jorko brengt hoogstaand nieuwjaarsconcert in Balluchon Timmy Van Assche

01 januari 2019

18u09 0 Koekelare Komend weekend palmt Jorko opnieuw De Balluchon in voor een beklijvend nieuwjaarsconcert.

62 muzikanten van het Koekelaarse jeugdensemble Jorko brengen een nieuwjaarsconcert. “Het is de vrucht van maandenlang repeteren aan een modern en hedendaags repertoire, afgewerkt met de inbreng van zowel vocale als instrumentale solisten en een hoog ‘Night of the Proms’-gehalte”, laat Jorko optekenen. Dirigent is Bono Depoorter. Het ensemble werd al in 1978 opgericht en speelt een belangrijke rol in de muzikale ontplooiing van jong muzikaal talent uit de regio. Het concert vindt plaats komende zaterdag om 20 uur en zondag om 15 uur. Cultuurzaal De Balluchon in de Moerestraat 19 vormt het decor. Tickets kosten 10 euro. Kaarten zijn beschikbaar via kaarten.jorko@gmail.com en 0474/49.10.46.