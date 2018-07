Jerry schenkt 300 euro aan dagkliniek oncologie 17 juli 2018

Voor het derde jaar op rij schenkt Jerry Haerinck, beter gekend als de weerman van Koekelare, samen met schepen Carole Himpens, bevoegd voor gezondheid en preventie, een bedrag aan de afdeling dagkliniek oncologie in het AZ Delta ziekenhuis in Torhout. Dankzij de verhuring van volksspelen kon Jerry een paarpotje aanleggen tijdens het jaar. Jerry is dan ook de lokale verenigingen zeer dankbaar dat volksspelen de dag van vandaag nog steeds veel gereserveerd worden.





Zo kon hij dit jaar een enveloppe van 300 euro overhandigen aan de afdeling oncologie. Ook schepen Carole Himpens steunt dit project van Jerry en helpt het spaarpotje vullen. Dokter Mispelaere, dokter Cornelis en hoofdverpleger Johan Catteeuw namen deze enveloppe dankbaar aan en beloofden dat deze centen gebruikt zullen worden om de patiënten te verwennen.





(COGHE)