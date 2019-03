Inwoners kunnen opgelucht ademhalen: postkantoor stond te koop, maar blijft in Noordomstraat Timmy Van Assche

29 maart 2019

11u33 0 Koekelare Bpost blijft actief in Koekelare. Het postkantoor in de Noordomstraat 8 stond eventjes te koop - en werd nu ook verkocht - maar Bpost zal het pand blijven huren.

Al sinds 1994 is het postkantoor gevestigd in het centrum van de gemeente. Inwoners schrokken dan ook toen bleek dat het handelspand te koop werd aangeboden. Maar nu is alle vrees van de baan. “Het pand werd verkocht aan een private investeerder, maar Bpost blijft het pand verder huren”, stelt schepen van lokale economie Jan Lievens (Open Vld).