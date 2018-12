Installatievergadering gemeenteraad op 2 januari Timmy Van Assche

28 december 2018

18u18 0 Koekelare Woensdag 2 januari om 19 uur is er de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad.

De Brouwzaal in de Brouwerij, op het Sint-Maartensplein 15, is het decor van de installatievergadering van de raadsleden en schepenen. Er is ook de aanduiding van de nieuwe leden van de politieraad. Achteraf vat de eerste zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn aan. Burgemeester Patrick Lansens draagt de sjerp al sinds 1995 en doet er nog eens zes jaar bij. Met zijn Sp.a vormt hij nu een coalitie met Open Vld, dat maar liefst 24 jaar lang in de oppositie zat. Jan Lievens is namens de liberalen schepen van onder andere jeugd en sport.