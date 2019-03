Houten vloer van terras op eerste verdieping in brand door... winterbarbecue JHM

29 maart 2019

10u34 0

In de landelijke Portweg in Koekelare is donderdagnacht even voor 2 uur een opvallende brand uitgebroken. Een houten terras op de eerste verdieping bleek er vuur te hebben gevat door een smeulende… winterbarbecue onderaan. Ondanks de frisse temperaturen die ’s nachts flirten met het vriespunt besloot de bewoner nog een stevige winterbarbecue te houden. Hij had hij barbecue aangezet die ingebouwd is op zijn eigen terras op het gelijkvloers, onder een overkapping. Bij het slapengaan werd hij echter gewekt door de rookmelder. Het bleek dat de barbecue nog steeds erg heet was en de enkelzijdige afvoerbuis kon die hitte niet aan. Daardoor ontstond een zware rookontwikkeling en vloog het houten terras op de eerste verdieping boven de barbecue in brand. Ook de isolatie begon te smeulen. De brandweer moest even zoeken naar de exacte locatie van de brand maar kreeg het vuur toch snel onder controle. De schade bleef beperkt tot de barbecue en dat terras.