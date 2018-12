Hier controleert politie Polder uw snelheid JHM

20 december 2018

De politiezone Polder maakte vier plaatsen bekend waar deze week tot en met zondag 23 december geflitst wordt. Dat is het geval in de vier gemeenten van de zone. Er wordt gecontroleerd in de Oostmeetstraat in Koekelare, de Esenstraat in Kortemark, de Stationsstraat in Houthulst en de Oostendestraat in Diksmuide. Daarnaast zijn er ook nog verschillende andere controles mogelijk. En ook tijdens de feestdagen zal er gecontroleerd worden.