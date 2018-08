Henk Dejonghe sticht nieuwe lijst 'Open Liberaal' 09 augustus 2018

Open Vld-fractieleider Henk Dejonghe trekt met een liberale scheurlijst naar de gemeenteraadsverkiezingen in oktober: Open Liberaal.





Henk Dejonghe wilde eerst een kartel vormen met N-VA, maar had zijn eigen achterban hier niet over ingelicht. Dat leidde tot heibel binnen de partij. Enkele oudgedienden van de lokale liberalen zoals Frans Verhelst en Willy Boone zouden niet op de lijst hebben gestaan. Op de nieuwe scheurlijst van negentien namen staat geen enkel mandataris van Open Vld. Alleen Melissa Buffel, Frank en Tony Logghe, en Sofie Van Haverbeke zijn lid van Open Vld. Dejonghe zelf was niet bereikbaar voor commentaar. Gemeenteraadslid Jan Lievens, die aanvankelijk voor Open Liberaal zou opkomen, keert de scheurlijst nu toch de rug toe. "Deze week werd duidelijk dat er geheime vergaderingen plaatsvonden waarop ik niet uitgenodigd werd, om het bestuur van Open Vld buitenspel te zetten", zegt Lievens. "Op een door mezelf samengeroepen Open Vld-vergadering werd duidelijk dat het partijbestuur niet akkoord gaat met de Open Liberaal-lijst. Om die reden heb ik dan ook beslist om niet langer op deze lijst te staan. Ik blijf altijd Open Vld'er en zal mijn partij nooit verloochenen voor een postje." Of Open Vld met een eigen lijst opkomt, moet nog blijken. (TVA)