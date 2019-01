Help mee bomen planten voor meer groen in Koekelare Timmy Van Assche

19 januari 2019

14u27 0 Koekelare Op zaterdag 2 februari is er een grote boomplantactie waarop alle inwoners van Koekelare zijn uitgenodigd.

Onlangs heeft het Agentschap Natuur en Bos beslist om in samenwerking met de gemeente een nieuw stukje bos te planten voor de inwoners van Koekelare. Het perceel dat dit voorjaar zal aangeplant worden, is gelegen op de hoek van de Galgestraat en de Warandedreef. Er wordt ook een wandelpad voorzien die toegankelijk zal zijn na afloop van de werken. Op zaterdag 2 februari is iedereen er welkom tussen 9 en 12 op de boomplantactie. “Alle inwoners met een hart voor de natuur, zowel groot als klein, kunnen meehelpen om de honderden boompjes te planten”, laat de milieudienst weten. Na de noeste arbeid biedt het gemeentebestuur een hapje en een drankje aan. “Draag zeker laarzen en breng indien mogelijk ook een spade of schop mee”, luidt de oproep nog. Meer info via robrecht.hindryckx@koekelare.be