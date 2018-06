Halve zoo, maar "geen tijd" om ervoor te zorgen VERWAARLOOSDE DIEREN IN BESLAG GENOMEN NA KLACHTEN OVER GEURHINDER JELLE HOUWEN

21 juni 2018

02u42 0 Koekelare Na klachten over stank en geluidshinder viel de FOD Dierenwelzijn gisteren een woning in de Hovaerestraat in Koekelare binnen. Er werden 3 honden en 2 katten, maar ook 2 slangen, fretjes en een schildpad in beslag genomen. Bovendien moest de gevel van de bouwvallige woning gestut worden.

Buren maakten al langer melding van geurhinder en overlast door blaffende honden. Ze konden daarbij ook zien dat de honden sterk verwaarloosd waren. De buren gingen ten rade bij burgemeester Patrick Lansens, die de FOD Dierenwelzijn en de politie op de hoogte bracht. Maar toen die gisterochtend de woning betraden, bleken de problemen veel groter te zijn dan gedacht.





Instortingsgevaar

De inspecteurs troffen er immers niet enkel de verwaarloosde honden aan, maar ook heel wat andere dieren. "Naast de honden zaten er ook reptielen en katten en die vertoonden allemaal tekenen van verwaarlozing", zegt burgemeester Patrick Lansens. "En bovendien stelde de politie vast dat er ook problemen waren in de woning met de stabiliteit. Die was op zijn zachtst gezegd niet goed onderhouden. Zo zat de dakgoot los, net als enkele stenen in de voorgevel en was er instortingsgevaar. Met het oog op de openbare orde en de veiligheid van omwonenden is ook de brandweer ter plaatse gekomen voor een inspectie. Zij hebben de gevel deels gestut. Aan hen heb ik advies gevraagd over de bewoonbaarheid van het huis. Na enkele beveiligingsmaatregelen werd geoordeeld dat de bewoner er toch mocht blijven. In de woning woont een man die het sinds het vertrek van zijn vrouw op veel vlakken moeilijk heeft."





De bewoner, een veertiger met een tienerzoon, zal later herstellingswerken moeten uitvoeren in zijn huis.





De bewoner begrijpt enigszins dat hij de dieren niet mag houden. "Achteraan mijn huis ligt een koertje waar de honden vrij rond lopen", zegt hij. "Daar liggen inderdaad nogal wat uitwerpselen, die enkele maanden oud zijn en geurhinder veroorzaken. Het is zeker niet dat zo dat ik bewust de dieren verwaarloos. Maar ik heb te weinig tijd om hen goed te verzorgen. Ik ben ook volop bezig met werken in het huis."





De man zag dan ook met lede ogen aan hoe de dieren meegenomen werden. In totaal ging het om drie honden, twee katten, twee slangen, een schildpad en enkele fretjes. De dieren werden naar een dierenasiel gebracht. Er werd een PV opgesteld voor dierenverwaarlozing. Mogelijk kan de eigenaar zich nog aan gerechtelijke vervolging verwachten.