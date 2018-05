Halve straat met mest besmeurd GESCHROKKEN LANDBOUWER BIEDT BEWONERS EXCUSES AAN JELLE HOUWEN

09 mei 2018

02u35 0 Koekelare De landbouwer had het niet door toen hij in de Catstraat reed, maar het ventiel van zijn mestkar was losgesprongen. Het gevolg? 500 meter straat besmeurd met vloeibare mest en enkele gevels en auto's onder de bruine smurrie. De buurt neemt hem niets kwalijk. "Die mens heeft dat niet gewild en daarbij, de brandweer heeft alles gereinigd."

Het ongeval met een reukje gebeurde even na 14 uur. Een landbouwer met een grote mestkar kwam vanuit de richting van Koekelare en reed door De Mokker. Wellicht was het ventiel achteraan de tractor al defect en schoot die los door het schokken van de kar op de betonnen baan. De gevolgen lieten niet lang op zich wachten: honderden liters vloeibare mest spoten door het ventiel en kwamen op straat terecht. In totaal werd 500 meter straat flink besmeurd, werden enkele tientallen gevels bespat en deelden vier auto's in de brokken. Gelukkig spoot de mest niet omhoog, waardoor de schade al bij al beperkt bleef. Toch had de brandweer een pak werk.





25.000 liter water

De brandweer van Koekelare kwam met de sproeiwagen ter plaatse en nam ook een tankwagen mee. "We gaan de mest te lijf met heel veel water", zegt sergeant Klaas Samyn. "In totaal zullen we gauw zo'n 25.000 liter water verbruikt hebben. Die halen we hier uit de putten op straat. We houden bij hoeveel we verbruikten om de hoeveelheid water door te kunnen geven aan de watermaatschappij. De temperaturen kwamen in de buurt van 30 graden, waardoor de mest snel opdroogde. Daarom hebben we ons eerst geconcentreerd op het vrijmaken van de gevels en auto's." De brandweer had meerdere uren nodig om alle mest op te ruimen. Intussen verhoorde de politie de aangeslagen landbouwer. Die ging zich bij de bewoners buiten excuseren. Nochtans nemen de bewoners de boer niks kwalijk.





Rep je naar huis

"Oh, dat kan gebeuren en die mens heeft dat ook niet gewild", zegt Rosita Vandenabeele (54). "Ik zat bij de kapper toen mijn schoonzoon belde: 'rep je maar naar huis, je zit in de stront', lachte hij. Het bleek geen grap. Toen ik aankwam, had de brandweer mijn gevel al gereinigd. Een dikke merci aan die mannen. Ze zijn er toch altijd om ons te helpen hé. En we mogen ook blij zijn dat die landbouwer het nog zag en niet wegvluchtte." Ook Suzanne Deschuymer (29) kan er wel om lachen. "De mest spoot tegen de onderkant van mijn Citroën", zegt ze. "Ik zie dat de brandweer hem gepoetst heeft. Handig, dat mocht ook eens gebeuren. Dus het heeft nog een voordeel ook. De geur nemen we er wel bij, die zal wel verdwijnen."





Normaal gezien zal de landbouwer moeten opdraaien voor de kosten van de schoonmaakoperatie. Die kunnen oplopen tot enkele duizenden euro's.